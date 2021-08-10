С начала года более 18 тыс. туляков оштрафованы за отсутствие масок
Из них более 600 составлено за минувшую неделю.
Сотрудниками органов внутренних дел за 7 месяцев 2021 года составлено 18 115 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
В частности:
- в зданиях, строениях, сооружениях, медицинских организациях – 3 373;
- на объектах розничной торговли — 11 515;
- в общественном транспорте — 830;
- на остановках — 2 363;
- за допуск граждан без СИЗ и оказание таковым услуг организациями и индивидуальными предпринимателями — 34.
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