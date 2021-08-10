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С начала года более 18 тыс. туляков оштрафованы за отсутствие масок

С начала года более 18 тыс. туляков оштрафованы за отсутствие масок

Из них более 600 составлено за минувшую неделю.

Сотрудниками органов внутренних дел за 7 месяцев 2021 года составлено 18 115 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области. 

В частности:

  • в зданиях, строениях, сооружениях, медицинских организациях – 3 373;
  •  на объектах розничной торговли — 11 515;
  • в общественном транспорте — 830;
  • на остановках — 2 363;
  • за допуск граждан без СИЗ и оказание таковым услуг организациями и индивидуальными предпринимателями — 34.

Со 2 по 8 августа за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания составлено 636 протоколов, из них больше половины (418) в магазинах, 106 – на остановках.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:10 −11
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