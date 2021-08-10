новости
новости
Регистрация
Судебные приставы рассылают россиянам повестки на портале Госуслуг

Судебные приставы рассылают россиянам повестки на портале Госуслуг

А электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства.

На Едином портале госуслуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Это совместная разработка ФССП России и Минцифры.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех регионах страны, с его помощью отправлено уже более 100 млн уведомлений.

На портале Госуслуг пользователи также смогут направлять сотрудникам ФССП России электронные заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы. Всего предусмотрено порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды – можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах или наложенных им ограничениях.

Как показывает статистика, этот сервис стал одним из самых популярных на портале – в сутки фиксируется около 35 тысяч запросов, а общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 07:36 −3
Другие статьи по темам
Событие
портал Госуслугсудебные приставыУФССП России по Тульской областиэлектронные сервисыисполнительное производство
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам компенсировать часть стоимости путёвки в детский лагерь: видео
Как тулякам компенсировать часть стоимости путёвки в детский лагерь: видео
Сотня сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником
Сотня сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.