Судебные приставы рассылают россиянам повестки на портале Госуслуг

На Едином портале госуслуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Это совместная разработка ФССП России и Минцифры.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех регионах страны, с его помощью отправлено уже более 100 млн уведомлений.

На портале Госуслуг пользователи также смогут направлять сотрудникам ФССП России электронные заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы. Всего предусмотрено порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды – можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах или наложенных им ограничениях.

Как показывает статистика, этот сервис стал одним из самых популярных на портале – в сутки фиксируется около 35 тысяч запросов, а общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн.