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Как тулякам компенсировать часть стоимости путёвки в детский лагерь: видео
Кадр из видео

Как тулякам компенсировать часть стоимости путёвки в детский лагерь: видео

Можно частично вернуть деньги, если поездка была оплачена картой «Мир» до 25 мая.

Жители Тульской области могут компенсировать часть стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь, если она была приобретена не позже 25 мая. Можно оформить возврат средств сразу за несколько путёвок на смены, которые завершатся не позже 20 сентября.

Ещё одно главное условие – деньги могут быть возвращены только на банковскую карту «Мир». Можно вернуть до половины стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. Срок принятия решения по заявлению – 15 рабочих дней. Подробности – в специальной видеоинструкции.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:22 −2
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