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Юмор поневоле и поющие косопузы: сотрудники тульского УФСИН выступили в КВН
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Юмор поневоле и поющие косопузы: сотрудники тульского УФСИН выступили в КВН

Команда тульского управления пенитенциарного ведомства привела в восторг зрителей на фестивале Клуба весёлых и находчивых, который состоялся в Рязани.

7 августа в Рязани отметили  926-летие города. На открытой площадке Зеленого театра для горожан прошёл настоящий праздник юмора, нескончаемых шуток и остроумия. Центральным событием праздника стал Кубок КВН.

На одной сцене встретились коллективы вузов Рязанской области, известные команды из Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода и других городов. Специальным гостем мероприятия стала смоленская команда «Триод и Диод», выступающая в Высшей лиге КВН.

Город оружейников представила команда тульского УФСИН «Юмор поневоле». Туляки устроили настоящее шоу на сцене Зелёного театра – ребята доказали, что они могут конкурировать даже с профессиональными юмористами.

После завершения турнира почетные гости праздника вручили награды лучшим командам. В рамках Кубка были разыграны три специально учрежденных приза – «Поющие косопузы» первой, второй и третьей степени. Команда тульского Управления ФСИН России получила «косопуза» второй степени и специальный приз от администрации Рязани.

По возвращении ребят в торжественной обстановке поздравил начальник Управления Иван Прокопенко. Он отметил, что команда «Юмор поневоле» является гордостью территориального органа и, несмотря на служебную занятость, каждый раз достойно представляет уголовно-исполнительную систему Тульской области на фестивальных площадках разного уровня.

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