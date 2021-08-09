Торжественные линейки 1 сентября в Тульской области пройдут на свежем воздухе

– В предстоящем учебном году до тех пор, пока мы живем в условиях нынешних санитарных требований, сохранятся утренний фильтр и термометрия. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, как и в прошлом году. Межклассные мероприятия также пока под запретом.

Что касается торжественных линеек 1 сентября, то мы планируем их проводить на свежем воздухе, если позволит погода. В зависимости от наполняемости школы и пришкольной территории линейки пройдут преимущественно для 1-х и 11-х классов. Родители смогут присутствовать, но СИЗ и социальная дистанция обязательны, – пояснила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Образовательные учреждения Тульской области завершают подготовку к учебному году. 1,4 млрд рублей были направлены на обновление оборудования в школах региона, ремонт, а также открытие кванториума в Ефремове и IT-клуба в Алексине.