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Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на Ми-8

Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на Ми-8

Они проверили эффективность противопожарных мер.

9 августа губернатор Алексей Дюмин совершил облет региона для мониторинга пожароопасной обстановки.

На вертолете Ми-8 совместно с начальником Главного управления МЧС России по Тульской области Алексеем Павловым глава региона осмотрел территории Богородицкого, Веневского, Киреевского, Щекинского, Ясногорского районов, рабочего поселка Новогуровский и Новомосковска.

С воздуха было проверено состояние мест, где часты случаи возгорания травы, а также качество опашки лесных массивов и эффективность противопожарных мер при проведении сельскохозяйственных работ.
Кроме того, глава региона осмотрел состояние промышленных кластеров, полигонов твердых бытовых отходов, пляжей и сельхозугодий.

Губернатор отметил, что в этом году лето выдалось жарким и довольно сухим. Из-за этого риск возникновения природных пожаров особенно высок. В некоторых регионах России и ряде зарубежных стран такие погодные условия уже привели к очень серьезным последствиям.

«В Тульской области ситуация остается под контролем. С 22 июля действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС проводят серьезную профилактическую работу. Сегодняшний облет территории показал, что противопожарный режим, введенный в регионе, дает свои результаты», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор призвал жителей региона проявлять сознательность, быть внимательными при обращении с огнем и строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Алексей Павлов отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, в этом году удалось достичь снижения числа природных пожаров на 20%. Это результат комплексной работы, которая проводится совместно с правительством региона. Все силы и средства готовы, а потому выявляемые очаги удается оперативно локализовать. В течение двух последних лет в Тульской области удалось не допустить ни одного перехода пала сухой травы на жилые или дачные дома.

 

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Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 1
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 2
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 3
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 4
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 5
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 6
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 7
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на МИ-8, Фото: 8
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