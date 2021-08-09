новости
новости
Регистрация
В столовых тульских школ начнет действовать единое меню

В столовых тульских школ начнет действовать единое меню

С нового учебного года горячее питание в школах будут получать 84% обучающихся, это чуть более 120 тыс. человек.

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.

– В рамках исполнения поручения губернатора мы разработали единое школьное меню, которое будет распространяться на все школы. Информация о том, как кормят в рамках этого меню, с фото готовых блюд будет размещаться на сайте «Электронное образование», – уточнила министр.

Внедрение типового меню позволит создать единую льготную систему во всех образовательных учреждениях региона независимо от населенного пункта, в котором живет и учится ребенок. 

Также она отметила, что в рамках подготовки к учебному году был проведен аудит всех пищеблоков и поставщиков. Итоговые данные переданы в региональный Роспотребнадзор.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
школьное питание
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ рефинансирует каждую вторую ипотеку в стране
ВТБ рефинансирует каждую вторую ипотеку в стране
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на Ми-8
Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на Ми-8
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.