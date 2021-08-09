В столовых тульских школ начнет действовать единое меню

С нового учебного года горячее питание в школах будут получать 84% обучающихся, это чуть более 120 тыс. человек.

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.

– В рамках исполнения поручения губернатора мы разработали единое школьное меню, которое будет распространяться на все школы. Информация о том, как кормят в рамках этого меню, с фото готовых блюд будет размещаться на сайте «Электронное образование», – уточнила министр.

Внедрение типового меню позволит создать единую льготную систему во всех образовательных учреждениях региона независимо от населенного пункта, в котором живет и учится ребенок.

Также она отметила, что в рамках подготовки к учебному году был проведен аудит всех пищеблоков и поставщиков. Итоговые данные переданы в региональный Роспотребнадзор.