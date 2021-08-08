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Алексей Дюмин поздравил строителей региона с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил строителей региона с профессиональным праздником

«День строителя» в России отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Алексей Дюмин подчеркнул, что труд работников строительного комплекса имеет колоссальное значение для всех жителей Тульской области:

Алексей Дюмин

От вас зависит дальнейшее развитие городов, поселков и сел Тульской области. Благодаря вам из года в год в регионе появляется новое жилье, возводятся ФОКи, школы и детские сады. И сегодня вы продолжаете строить важные социальные объекты, в том числе перинатальный и онкологический центры в Туле. Спасибо вам за самоотдачу и преданность делу, за трудолюбие и ответственность.

Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодым специалистам. Уверен, что, осваивая в своей сфере новые технологии и современные решения, вы продолжите преображать облик родного края, вносить большой вклад в улучшение качества жизни на тульской земле.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, радости и добра!

 

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Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Тульская область
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