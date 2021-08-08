Алексей Дюмин поздравил строителей региона с профессиональным праздником

От вас зависит дальнейшее развитие городов, поселков и сел Тульской области. Благодаря вам из года в год в регионе появляется новое жилье, возводятся ФОКи, школы и детские сады. И сегодня вы продолжаете строить важные социальные объекты, в том числе перинатальный и онкологический центры в Туле. Спасибо вам за самоотдачу и преданность делу, за трудолюбие и ответственность.

Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодым специалистам. Уверен, что, осваивая в своей сфере новые технологии и современные решения, вы продолжите преображать облик родного края, вносить большой вклад в улучшение качества жизни на тульской земле.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, радости и добра!