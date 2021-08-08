Владимир Путин подписал указ о вручении тулякам государственных наград

Николая Терехова, главу администрации Узловского района, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу.



Ринат Гильмияров, член правления Тульской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.



Александру Игнатченко, режиссеру массовых представлений центра проектной деятельности ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».