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Владимир Путин подписал указ о вручении тулякам государственных наград

Владимир Путин подписал указ о вручении тулякам государственных наград

Президент России отметил заслуги троих жителей Тульской области.

Николая Терехова, главу администрации Узловского района, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу.

Ринат Гильмияров, член правления Тульской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

Александру Игнатченко, режиссеру массовых представлений центра проектной деятельности ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

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