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В центре Тулы поселились агрессивные собаки-каннибалы

В центре Тулы поселились агрессивные собаки-каннибалы

Собаки кидаются на прохожих и едят своих сородичей.

О проблеме с бродячими собаками рассказали жители домов в Бухоновском переулке в Туле. 

– За последние несколько лет потеряли пять кошек. Последняя из них на прошлых выходных. Пошли искать ее. Через забор от нашего дома находится заброшенная территория, где часто можно видеть собак бродячих. Там-то и наткнулись на останки кошек, – рассказывает Александр.

Но самое страшное не это, а то, что собаки эти представляют опасность и для людей.

– Мы на той неделе вызывали службу по отлову собак, так они приехали, забрали собак, а потом обратно вернули. Ну как так? Животные агрессивные, они их возвращают! На улицу не выйдешь лишний раз, а у многих соседей дети есть, – добавляет мужчина. – От собак даже за забором не спрячешься. Они прогрызли ворота деревянные! 

Соседка Александра – Любовь Савельева добавляет, что видела как-то, что собаки не гнушаются есть и своих сородичей. 

– Недавно смотрю в окно, а мимо бежит свора собак и тащит к себе мертвую собаку. Это просто ужасно! Агрессивных же животных должны забирать и не возвращать на прежнее место обитания. Мы уже много лет пытаемся от них избавиться, но все безрезультатно.

Жители Бухоновского переулка просят администрацию города избавить их от опасных хвостатых соседей. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:35 +5
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Событие
бродячие собакиканнибалы
Место
ТулаТульская область
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