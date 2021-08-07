«Накажи автохама»: вот такое вот «Пуркуа Па», в самых неожиданных местах...

Сегодня представляем вашему вниманию очередную подборку кадров с автомобилями, водители которых (по мнению наших читателей) нарушают правила парковки, либо причиняют неудобства окружающим.

«Гражданин водитель перекрыл два тротуара возле детской площадки (Тула, ул. М. Жукова, 10-а), а возле первого же подъезда были свободные парковочные места. Пришлось с коляской обходить несколько домов, хотя нужно было пройти прямо. Надеюсь, водителю будет хоть капельку стыдно. Снимок сделан 25.072021, в 7.18 утра», - сообщил Николай Ч.

«Фото сделано 29 июля в 11.10. Адрес: Красноармейский проспект 27, на торце дома со стороны ул. Вересаева. Парковка на тротуаре», - сообщила автор, пешеход Екатерина Овчинникова.

«Вынуждена вновь к вам обратиться с просьбой «прославить местную любительницу припарковаться на «зеленой» территории. Автохам, точнее автохамка - жительница Киреевска, которая приобрела крупногабаритный автомобиль, да вот не учла, что в узких дворах пятиэтажек и парковаться, и маневрировать будет затруднительно. Поэтому, нашла самый простой вариант - полоса зеленых насаждений под окнами соседей. Очень удобно: никаких маневров, да и место всегда свободно (до последнего времени это было табу на парковку здесь). И плевать на просьбы соседей, плевать, что соседи собирались вскопать землю и посадить деревья, которые такой же наплеватель до этого вырубил. Плевать, что укатала землю, которая до этого хоть как-то была озеленена, в асфальт. Главное - чудесная красивенькая машинка стоит в удобном месте. И все это происходит в городе Киреевск, ул. Чехова, д. 27. Автомобиль KIA c госномером С910ТО190 регион. Фотографии разных дат, поскольку «парковка» у нас теперь постоянная. Полгода «мирной войны» ни к чему не привели, к сожалению...», - сообщила автор письма.

«Ул. Болдина, ближе к проспекту. Снято 06 августа 2021, в 14.29», - сообщил автор снимка.

«Тула, Октябрьская, 22. Приехали в чебуречную и припарковался прямо на газоне», - сообщил автор снимка.

Дата и время съемки не указаны, сообщение в редакцию поступило 6 августа 2021 года, в 8.51 утра.

«Мужчина припарковался тротуаре, почти перегородил пешеходный переход. Перекресток Льва Толстого и проспекта Ленина», - сообщила автор снимка.

Дата съемки не указаны. Сообщение в редакцию поступило 5 августа 2021 года, в 16.18.

«3 августа 2021, Ленинская больница. 8.55 утра. Где люди должны стоять, как автобусам останавливаться? Хамы!», - справедливо возмущен автор снимка.

«Ул. Пролетарская, 9, в рабочем поселке Первомайский Щекинского района. Автомобиль ставится в таком положении уже две недели!», - сообщил автор, который прислал снимок 3 августа 2021 года, в 19.16.

«Тула, ул. Дружбы, 32. Припарковался на месте для людей с ограниченными возможностями. Снято 30 июля, примерно в 19.00», - сообщил автор снимка.

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