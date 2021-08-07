«Накажи автохама»: вот такое вот «Пуркуа Па», в самых неожиданных местах...
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«Ул. Болдина, ближе к проспекту. Снято 06 августа 2021, в 14.29», - сообщил автор снимка.
«Тула, Октябрьская, 22. Приехали в чебуречную и припарковался прямо на газоне», - сообщил автор снимка.
Дата и время съемки не указаны, сообщение в редакцию поступило 6 августа 2021 года, в 8.51 утра.
«Мужчина припарковался тротуаре, почти перегородил пешеходный переход. Перекресток Льва Толстого и проспекта Ленина», - сообщила автор снимка.
Дата съемки не указаны. Сообщение в редакцию поступило 5 августа 2021 года, в 16.18.
«3 августа 2021, Ленинская больница. 8.55 утра. Где люди должны стоять, как автобусам останавливаться? Хамы!», - справедливо возмущен автор снимка.
«Ул. Пролетарская, 9, в рабочем поселке Первомайский Щекинского района. Автомобиль ставится в таком положении уже две недели!», - сообщил автор, который прислал снимок 3 августа 2021 года, в 19.16.
«Тула, ул. Дружбы, 32. Припарковался на месте для людей с ограниченными возможностями. Снято 30 июля, примерно в 19.00», - сообщил автор снимка.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.