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Леониду Якубовичу в эфире «Поля чудес» подарили тульский микрофон

Леониду Якубовичу в эфире «Поля чудес» подарили тульский микрофон

Ведущий стал обладателем модели МКЛ-5000 от «Октавы». Микрофон он будет использовать в своей музыкальной студии.

На Первом канале в эфире культовой передачи «Поле чудес» Леониду Якубовичу вручили микрофон в стиле ретро тульского завода «Октава» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — легендарный ламповый МКЛ-5000.

«В телепередаче «Поле чудес» участники всегда стараются преподнести Леониду Якубовичу подарки. Вручают от всей души, будто дарят их близкому родственнику. То, что Анна выбрала в качестве приза микрофон «Октава», в который раз показывает уважение наших пользователей к качеству нашей техники, а также полное доверие к бренду», — сообщила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

«Леонид Аркадьевич был очень тронут. Обычно он не забирает подарки себе, но микрофон захотел оставить. У него поет дочь, а также есть своя музыкальная студия, и микрофон стал отличным дополнением для нее. Кроме того, Леонид Аркадьевич помогает многим начинающим музыкантам, поэтому микрофон обязательно пригодится», — сказала сотрудница редакции «Поля чудес».

Каждую пятницу Леонид Якубович приглашает игроков в студию развлекательной программы «Поле чудес». В эфир программа выходит с 25 октября 1990 года. В ней принимают участие игроки со всей России и ближнего зарубежья.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:20 +1
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Люди
Леонид Якубович
Место
Тула
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