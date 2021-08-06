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В Туле пьяный мужчина бегал с бензопилой за посетителями бара

В Туле пьяный мужчина бегал с бензопилой за посетителями бара

Сейчас гражданин задержан для разбирательства.

Сегодня ночью сотрудники Росгвардии в Туле задержали дебошира, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, сигнал тревоги поступил из бара на улице Советской – некий мужчина бегал за посетителями с монтировкой и бензопилой. 
 
Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 40-летнего жителя Щекинского района и передали сотрудникам полиции. По данному факту в настоящее время проводится проверка. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:01 +8
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