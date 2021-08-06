Конфликт в тульской Малёвке: «Приехали, утащили дорогу, собрали деньги и уехали»
Жителей деревни Малёвка, что на Новомосковском шоссе, возмутило странное поведение подрядчика, который должен был сделать им дорогу по «Народному бюджету».
В начале июля на улицу Шоссейную в Малёвке приехала дорожно-строительная техника. Сказали, будут делать дорогу по «Народному бюджету».
– Мы действительно собирали в прошлом году на асфальтирование улиц Шоссейной и Зыбинка, — рассказала местная жительница. — Скидывались по 10 тысяч с дома. После этого всё как-то затихло.
Увидев строительную технику, жители обрадовались. Несколько лет назад они на свои деньги закатали улицу щебнем, но такое покрытие не вечно: дороге требовался ремонт.
– Рабочие рассказали нам, что улица будет шириной 4 метра, показали план, — рассказывает еще один местный житель. — Однако дорожники отметили, что асфальтирование пешеходных дорожек и подъездов к жилым домам проектом не предусмотрено.
Но, как известно, если рядом работает бригада дорожников, всегда можно договориться в частном порядке. Так жители и сделали. Заплатили по-разному, в зависимости от площади территории перед калитками-воротами, – от 30 до 170 тысяч. Как водится, оплатили работы наличными, без договоров и квитанций.
Три дорожки рабочие сделали за полдня. Фото жителей.
Дорожники бодро приступили к работе, и уже к вечеру толстенный слой щебенки был снят и вывезен на окраину деревни. Одновременно асфальтировали некоторым жителям въезды… Всё шло хорошо.
Но внезапно техника с улицы пропала. То есть совсем. А дальше, как в рассказе про классический театрализованный «развод». Жители звонят в администрацию: «Зачем вы забрали технику?! — Какую технику?..» Посоветовали обратиться в полицию.
– Мы так и не поняли, кто это был и почему так получилось, — говорят жители Малёвки. — И никто нам ничего прояснить не может. Похоже на мошенничество! Они просто утащили нашу дорогу. Еще небось и щебенку нашу продали.
Староста деревни Раиса Андреевна сразу руками замахала: «Я к этому отношения не имею и участия в этом не принимала никакого. Наоборот, советовала не связываться с этими бригадами».
Проект ремонта улицы Шоссейной в Малёвке по «Народному бюджету» действительно имеется. На 4 400 000 рублей.
Как удалось выяснить Myslo, подрядчик, приезжавший на Шоссейную улицу в июле, – фирма «ФАРТСТРОЙ». Мы связались с ее руководителем Дживаном Мацакяном.
– Мы участвовали в аукционе на этот объект и выиграли его. Решили приступить к работам поскорее, чтобы уложиться в сроки, — у нас много объектов. Начали работы и тут узнали, что нас отклонила комиссия. Выбрали другого подрядчика.
Как рассказал Myslo Денис Михайлович Снетко, начальник отдела по работе с территорией «Ильинское» главного управления по Центральному территориальному округу, улицу Шоссейную в Малёвке действительно должны ремонтировать по «Народному бюджету»: в прошлом году жители сдали деньги, в этом году проект будет реализован.
Денис Снетко
А дорогу на улицах Шоссейной и Зыбинка всё же сделают, причем в самое ближайшее время. Аукцион разыграли на прошлой неделе, сейчас готовят необходимые документы. Скоро подрядчик выйдет на объект. Срок производства работ — 21 день. Получается, к сентябрю у жителей Малёвки будут новые дороги.