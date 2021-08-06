Конфликт в тульской Малёвке: «Приехали, утащили дорогу, собрали деньги и уехали»

Жителей деревни Малёвка, что на Новомосковском шоссе, возмутило странное поведение подрядчика, который должен был сделать им дорогу по «Народному бюджету».

В начале июля на улицу Шоссейную в Малёвке приехала дорожно-строительная техника. Сказали, будут делать дорогу по «Народному бюджету».

– Мы действительно собирали в прошлом году на асфальтирование улиц Шоссейной и Зыбинка, — рассказала местная жительница. — Скидывались по 10 тысяч с дома. После этого всё как-то затихло.

Увидев строительную технику, жители обрадовались. Несколько лет назад они на свои деньги закатали улицу щебнем, но такое покрытие не вечно: дороге требовался ремонт.

– Рабочие рассказали нам, что улица будет шириной 4 метра, показали план, — рассказывает еще один местный житель. — Однако дорожники отметили, что асфальтирование пешеходных дорожек и подъездов к жилым домам проектом не предусмотрено.

Но, как известно, если рядом работает бригада дорожников, всегда можно договориться в частном порядке. Так жители и сделали. Заплатили по-разному, в зависимости от площади территории перед калитками-воротами, – от 30 до 170 тысяч. Как водится, оплатили работы наличными, без договоров и квитанций.



Три дорожки рабочие сделали за полдня. Фото жителей.

Дорожники бодро приступили к работе, и уже к вечеру толстенный слой щебенки был снят и вывезен на окраину деревни. Одновременно асфальтировали некоторым жителям въезды… Всё шло хорошо.

Но внезапно техника с улицы пропала. То есть совсем. А дальше, как в рассказе про классический театрализованный «развод». Жители звонят в администрацию: «Зачем вы забрали технику?! — Какую технику?..» Посоветовали обратиться в полицию.

– Мы так и не поняли, кто это был и почему так получилось, — говорят жители Малёвки. — И никто нам ничего прояснить не может. Похоже на мошенничество! Они просто утащили нашу дорогу. Еще небось и щебенку нашу продали.

Староста деревни Раиса Андреевна сразу руками замахала: «Я к этому отношения не имею и участия в этом не принимала никакого. Наоборот, советовала не связываться с этими бригадами».

Проект ремонта улицы Шоссейной в Малёвке по «Народному бюджету» действительно имеется. На 4 400 000 рублей.

Как удалось выяснить Myslo, подрядчик, приезжавший на Шоссейную улицу в июле, – фирма «ФАРТСТРОЙ». Мы связались с ее руководителем Дживаном Мацакяном.

– Мы участвовали в аукционе на этот объект и выиграли его. Решили приступить к работам поскорее, чтобы уложиться в сроки, — у нас много объектов. Начали работы и тут узнали, что нас отклонила комиссия. Выбрали другого подрядчика.

Как рассказал Myslo Денис Михайлович Снетко, начальник отдела по работе с территорией «Ильинское» главного управления по Центральному территориальному округу, улицу Шоссейную в Малёвке действительно должны ремонтировать по «Народному бюджету»: в прошлом году жители сдали деньги, в этом году проект будет реализован.

Денис Снетко – Фирму-подрядчика, который в июле вышел на объект, не допустила до аукциона комиссия. Почему-то подрядчик был уверен, что выиграет тендер, и, видимо, решил не терять времени — приступил к демонтажу старого покрытия. А когда узнал, что не допущен, свернул работы. Что касается денег, которые сдавали жители на съезды с дороги, они это делали в частном порядке, это их право. Я слышал, суммы доходили до 170 тысяч рублей с дома. Если жителям за их деньги обещанные работы не выполнили и они считают, что их обманули, нужно обратиться в полицию.

А дорогу на улицах Шоссейной и Зыбинка всё же сделают, причем в самое ближайшее время. Аукцион разыграли на прошлой неделе, сейчас готовят необходимые документы. Скоро подрядчик выйдет на объект. Срок производства работ — 21 день. Получается, к сентябрю у жителей Малёвки будут новые дороги.