«Я – Романов»: филиал Исторического музея ищет туляков с императорской фамилией

Романовы — одна из самых распространенных фамилий в России. Она тесно связана с историей страны: Романовы — боярский род, царская и императорская фамилия. Россияне, не относившиеся к высшему сословию, получали эту фамилию от отчества отца или имени деда.

Представители династии Романовых были частыми гостями Тулы. Именно им город обязан знаменитым оружейным заводом, гербами городов губернии, градостроительными планами, губернским военным училищем и прочими славными делами. А вот Романовых с «нецарскими» корнями в городе оружейников почти не знают.

Акция «Я — Романов» в филиале Исторического музея пройдет с 6 августа по 6 сентября 2021 года. В этот период музей принимает истории семьи и сообщения от жителей области — носителей фамилии по телефону +7 (4872) 77-31-56, в аккаунтах филиала в социальных сетях и непосредственно в резиденции — доме №10 по улице Металлистов в Музейном квартале Тулы. Анкету можно заполнить здесь.

Накануне Дня города, 10 сентября, музей проведет для тульских Романовых специальную экскурсию по выставке, посвященной истории императорского рода. С семейными историями можно будет ознакомиться в социальных сетях филиала.

Дополнительная информация – по телефону +7 (4872) 77-31-65.