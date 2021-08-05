Скандал с прививками: в суде рассказали подробности об исках работников к «Щегловскому валу»

Управление судебного департамента Тульской области подтвердило информацию о принятии к рассмотрению исков от работников АО «Щегловский вал» к руководству предприятия.

В официальном сообщении говорится:

«В производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО «Щегловский вал» о признании отстранения от работы незаконным, отмене приказа, обязании допуска к работе, взыскании недополученного заработка и компенсации морального вреда.

В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию они были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы.

Истцы считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

18 дел назначены к разбирательству на открытом судебном заседании 18 августа 2021 года».

Напомним, по информации Myslo, на заводе трудятся порядка 2000 человек, большая часть работников прошли вакцинацию, но 57 сотрудников «пошли в отказ» и с 18 июля были отстранены от работы без сохранения заработной платы на основании приказа руководства в связи с постановлением главного санитарного врача Тульской области.