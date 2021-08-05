Момент наезда на 8-летнего мальчика в Туле попал на видео
Судя по кадрам, ребенок выбежал перед машиной.
Напомним, вечером 4 августа на ул. Павшинский Мост в Туле 46-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 8-летнего мальчика. В момент ДТП участники находились на внутридворовой территории.
Запись с моментом ДТП появилась в социальных сетях. Судя по кадрам, ребенок именно выбежал из-за припаркованного авто.
«По предварительной информации, несовершеннолетний вышел из-за припаркованного транспортного средства, слева направо по ходу движения автомобиля. На момент ДТП мальчик находился без сопровождения взрослых. Ему оказывали медицинскую помощь», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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