Момент наезда на 8-летнего мальчика в Туле попал на видео

Судя по кадрам, ребенок выбежал перед машиной.

Напомним, вечером 4 августа на ул. Павшинский Мост в Туле 46-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 8-летнего мальчика. В момент ДТП участники находились на внутридворовой территории.

Запись с моментом ДТП появилась в социальных сетях. Судя по кадрам, ребенок именно выбежал из-за припаркованного авто.