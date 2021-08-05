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Где в Туле отключат свет 6 августа

Где в Туле отключат свет 6 августа

Плановые отключения пройдут с 9 до 18 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пр-т Ленина, 124, 124-а,
  • ул. Р. Зорге, 36, 29,
  • ул. Кутузова, 37, 96, 98,
  • ул. Кауля, 7 к. 2, 7 к. 1, 5 к. 3, 3 к. 1, 7, 16, 10, 5 к. 1, 5 к. 2, 7 к. 4, 3 к. 3, 9, 7 к. 3, 9 к. 3,
  • ул. Металлургов, 72-а,
  • ул. Лобачевского, 2-26, 26-б, 29, 42-в, 80, 44, 46, 46-а,
  • ул. Глухополянская, 52-64, 68,
  • ул. Металлистов, 15,
  • ул. Советская, 7, 11,
  • пер. Черняховский, 4, 10.
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