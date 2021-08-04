новости
новости
Регистрация
Туляки: В Болохово подрядчики начали разбирать дом, в котором живут люди
Видео belleg O

Туляки: В Болохово подрядчики начали разбирать дом, в котором живут люди

Знаменитый на весь регион «болоховский полудом», а точнее, его нежилая половина, наконец обретет покой.

В редакцию Myslo обратился обеспокоенный житель микрорайона Энергетик Сергей Ф.:

- В городе Болохово Тульской области производят разбор жилого дома. Мало того, что эти работы выполняются прямо с проживающими там людьми. И, скорее всего, без разрешительной документации. Разберитесь в данном вопросе и предайте общественной огласке!

Задуманный многоподъездным дом в мкр. Энергетик города Болохово так и не был сдан. Строительство началось в конце 90-х, застройщик намеревался возвести четырехподъездный дом для местных коммунальщиков, в итоге его хватило всего на два подъезда, которые и были заселены. Вторая часть многострадального дома так и осталась недостроем.


Видео belleg O

Восстановить еще два подъезда за двадцать лет никто не удосужился. В нежилой части много лет тусовались подростки, ночами играли в «Дозор» и много чего еще происходило, а кирпичная кладка рушилась, обваливались перекрытия.

И вот наконец, летом 2021 года подрядная организация приступила к разборке полуразрушенной части дома. И это возмутило местных жителей.

На месте работники подрядной организации, разбирающей дом, объясняют: «Всё законно, мы разбираем кладку». Люди из жилой части дома в большинстве своем к происходящему равнодушны: «Ну разбирают и разбирают, шумно только».

За комментарием Myslo обратился в местную администрацию.

Александр Цурбанов, глава МО город Болохово:

Александр Цурбанов

Разбираемый дом не является единым целым. Недострой пристроен к жилому. У нас имеется проект организации работ, согласно которому выполняется снос недостроенного в 90-е годы многоквартирного дома. Проект согласован с региональным правительством и руководством Киреевского района. О работах жителей информировали на сходе в мае 2021 года, вопросов и жалоб ни от кого не поступало.

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +4
Другие статьи по темам
Событие
Болоховонедостроенный дом
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Портал «Доктор71» поможет записаться к врачу и просмотреть медкарту без визита в поликлинику
Портал «Доктор71» поможет записаться к врачу и просмотреть медкарту без визита в поликлинику
Скандал из-за прививок: сотрудники АО «Щегловский вал» судятся за восстановление на работе
Скандал из-за прививок: сотрудники АО «Щегловский вал» судятся за восстановление на работе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.