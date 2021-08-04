Туляки: В Болохово подрядчики начали разбирать дом, в котором живут люди

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Знаменитый на весь регион «болоховский полудом», а точнее, его нежилая половина, наконец обретет покой.

В редакцию Myslo обратился обеспокоенный житель микрорайона Энергетик Сергей Ф.:

- В городе Болохово Тульской области производят разбор жилого дома. Мало того, что эти работы выполняются прямо с проживающими там людьми. И, скорее всего, без разрешительной документации. Разберитесь в данном вопросе и предайте общественной огласке!

Задуманный многоподъездным дом в мкр. Энергетик города Болохово так и не был сдан. Строительство началось в конце 90-х, застройщик намеревался возвести четырехподъездный дом для местных коммунальщиков, в итоге его хватило всего на два подъезда, которые и были заселены. Вторая часть многострадального дома так и осталась недостроем.



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Восстановить еще два подъезда за двадцать лет никто не удосужился. В нежилой части много лет тусовались подростки, ночами играли в «Дозор» и много чего еще происходило, а кирпичная кладка рушилась, обваливались перекрытия.

И вот наконец, летом 2021 года подрядная организация приступила к разборке полуразрушенной части дома. И это возмутило местных жителей.

На месте работники подрядной организации, разбирающей дом, объясняют: «Всё законно, мы разбираем кладку». Люди из жилой части дома в большинстве своем к происходящему равнодушны: «Ну разбирают и разбирают, шумно только».

За комментарием Myslo обратился в местную администрацию.

Александр Цурбанов, глава МО город Болохово: