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Портал «Доктор71» поможет записаться к врачу и просмотреть медкарту без визита в поликлинику
Фото из архива MySlo

Портал «Доктор71» поможет записаться к врачу и просмотреть медкарту без визита в поликлинику

На сайте можно также записаться на медицинский осмотр, диспансеризацию или вакцинацию.

Для входа в личный кабинет на сайте «Доктор71» необходима учетная запись портала Госуслуг. В разделе «Медкарта» размещена информация о предыдущих посещениях, также жители Тульской области могут посмотреть или скачать результаты лабораторных исследований, результаты диспансеризации, справки, льготные рецепты или больничные листы.

Всё это позволяет сэкономить время и не стоять в очередях. На сайте можно узнать, к какому медучреждению прикреплен пациент. Для этого достаточно ввести адрес регистрации.

В разделе «Диспансеризация» можно узнать, какие обследования необходимы с учётом пола и возраста пациента, а также записаться на диспансеризацию в кабинет медицинской профилактики в поликлинику по прикреплению.

Пользователь сайта «Доктор71» может добавить данные родственника в свой личный кабинет. Это позволит записать к врачу ребенка или пожилого родственника, скачать для них справку или рецепт.

Благодаря адаптивному дизайну сайт доступен для использования с мобильного телефона, смартфона или планшета. В планах регионального минздрава – открыть доступ в электронном виде к новым типам документов и расширить спектр онлайн-услуг.?

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