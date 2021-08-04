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Музей обороны Тулы в парке «Патриот» планируют открыть в начале декабря
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Музей обороны Тулы в парке «Патриот» планируют открыть в начале декабря

Открытие будет посвящено 80-летию героической обороны города. Первый этап работ уже завершён.

По поручению губернатора Алексея Дюмина идут работы по созданию музея в Парке «Патриот». На первый этап проекта из регионального бюджета было выделено 65 млн рублей. Он уже завершён. Начался второй этап стоимостью 310 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Реализацией проекта занимается ООО «Грата Продакшн».

Алексей Дюмин отметил, что ключевым событием в юбилейный год станет открытие крупного экспозиционного комплекса. Создание музея одобрил президент Владимир Путин.

Экспозиция разместится в тенто-мобильных укрытиях. В музее будет представлено свыше 800 подлинных предметов военного времени. Это экспонаты из фондов музейного объединения, приобретённые раритеты и вещи, принятые в дар от туляков. Например, «Туламашзавод» передаст музею три станка выпуска 1934-1937 гг. Именно такие станки во время войны были эвакуированы на Урал.

В экспозиции будут использованы современные мультимедийные технологии (сенсорные экраны, акустические системы, проекторы и т. д.), электронные энциклопедии. В музее установят инсталляции и скульптуры, некоторые будут иметь портретное сходство с реальными прототипами. В экспозиции будет 27 тематических зон, 65 мультимедийных комплексов и скульптур.

Завершены работы по устройству утепленного металло-тентового перехода между ТМУ-1 и ТМУ-2. За счет этой конструкции экспозиционная площадь была увеличена более чем на 500 кв. м. и достигла порядка 3000 кв. м. Открытие экспозиции запланировано на первую декаду декабря.

Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной держать реализацию проекта на личном контроле, оказывать подрядчику всю необходимую поддержку. Глава региона отметил, что в Парке «Патриот» есть музейный объект – «Бронепоезд №16». Такой бронепоезд в 1941 году принимал участие в боях при обороне Тулы. Алексей Дюмин поручил вписать его в новое единое культурное пространство.

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Тульская областьТула
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