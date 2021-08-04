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Туляки вложили в новостройки почти 10 млрд рублей
Фото из архива MySlo

Туляки вложили в новостройки почти 10 млрд рублей

Сумма средств, размещённых на счетах эскроу, за полгода выросла более чем вдвое.

За два года действия нового механизма финансирования долевого жилищного строительства жители Тульской области открыли 3548 счетов эскроу. По данным на 1 июля, сумма средств, размещённых на этих счетах, достигла 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем вдвое.

Строительным компаниям со счетов эскроу уже перечислены 807,1 млн рублей за сданные объекты, а туляки получили ключи от 163 квартир.

С июля 2019 года девелоперы не могут больше привлекать деньги дольщиков напрямую. Они строят объекты за счет своих собственных средств или полученных в банках кредитов. На начало июля застройщики в Тульской области заключили с банками 27 кредитных договоров на общую сумму 8,7 млрд рублей.

– Новая система финансирования надежно защищает деньги будущих владельцев квартир в новостройках. Если компания по каким-то причинам не сможет довести до конца строительство жилого дома, каждый ее дольщик сможет сразу и полностью вернуть всю внесенную сумму, – уточняет начальник юридического отдела тульского отделения Банка России Андрей Колосветов.

По данным правительства Тульской области, за первое полугодие в регионе введено в эксплуатацию почти 310 тысяч квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

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