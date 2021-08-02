В Туле, Ефремове и Новомосковске пройдёт «Суббота донора»

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Любой желающий может сдать кровь 7 августа для пациентов, находящихся в больницах региона.

Донором может стать человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Туле или области.

Предварительная запись проводится по телефону: 36-72-89 или в группе станции переливания крови в «ВКонтакте».

Сдать кровь можно по следующим адресам:

в Туле: ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.00,

в Ефремове: ул. Дружбы, д. 9-Б, с 8.00 до 10.00,

в Новомосковске: ул. Чапаева, д. 12-А, с 8.00 до 10.00.

Как подготовиться к донации, можно уточнить здесь.

Важно: жители региона, сделавшие прививку от коронавируса, могут стать донорами не раньше, чем через 30 дней после вакцинации. После перенесённого коронавируса временный отвод от донорства составляет 120 дней после выздоровления.