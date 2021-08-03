Демидовскую плотину в Туле отремонтируют в 2022 году

Туляки давно жалуются губернатору на качество дорожного покрытия на этой улице.

2 августа на совещании у губернатора рассмотрели обращения граждан. Ряд обращений в адрес главы региона туляки направили по вопросу ремонта улицы Демидовская Плотина. Алексей Дюмин подчеркнул, что это важный объект улично-дорожной сети города, соединяющий Пролетарский и Зареченский округа областного центра, и работы на нем должны проходить комплексно, в срок и с должным качеством.



Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что к настоящему времени подготовлена конкурсная документация для определения подрядной организации на ремонт Демидовского путепровода.

Приступят к работам в текущем году и завершат в 2022 году.

Также на следующий год запланированы работы по реконструкции трамвайных путей и контактной сети. Вместе с тем, требует ремонта и дорожное покрытие проезжей части улицы. Стоимость этих работ составит порядка 58 млн рублей.

Городская администрация намерена выполнить работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2022 год.