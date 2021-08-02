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Молодые тульские учёные сразились в научном стендапе

Молодые тульские учёные сразились в научном стендапе

Победителя определяли по уровню громкости аплодисментов.

В рамках научно-популярного проекта «Just Science!» при поддержке Фонда президентских грантов в Туле состоялся научный стендап. Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».

На площадке культурного центра «Типография» в научной битве сошлись лучшие молодые ученые Тулы. Своими выступлениями они доказали, что наука – это не про скучные лекции и заученные доклады, а про актуальные исследования и соревновательный дух.

Пять тульских ученых презентовали публике свои реальные научные исследования. Победителя определяли шумомером по громкости аплодисментов. В научном поединке приняли участие:

  • Олеся Золотова с темой выступления: «Хлеба и зрелищ: инфотейнмент как инструмент политической мобилизации»,
  • Елизавета Борзенкова: «Креолизованный текст: сочетание вербального и невербального»,
  • Андрей Угаров: «The good, the bad, the digital: путь от вебинаров до тик-тока»,
  • Инесса Грачева: «Что скрывает ежик в тумане?»,
  • Карина Логвиненко: «Супергеройская химия или как привлечь зуммера изучать естественные науки».

Победителем вечера стал аспирант кафедры алгебры, математического анализа и геометрии ТГПУ им. Л.Н. Толстого Андрей Угаров.

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Тульская областьТула
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