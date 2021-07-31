Туляки могут спеть для российских олимпийцев

Проект в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио «Верим в Россию!» продолжается.

В Токио с 23 июля по 8 августа сейчас проходит Олимпиада. Она должна была состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год.

«Эта олимпиада не похожа на все предыдущие. Российские спортсмены будут выступать в сложных условиях, у зрителей нет физической возможности поддержать нашу сборную на трибунах спортивных сооружений. Поэтому наша спортивная молодежная организация не осталась в стороне», — рассказала Исинбаева, которая является членом МОК и председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Для поддержки российских олимпийцев на Играх в Токио запущен флешмоб «10 песен чемпионов». К нему может присоединиться любой желающий.