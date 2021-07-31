Туляки могут спеть для российских олимпийцев
Проект в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио «Верим в Россию!» продолжается.
В Токио с 23 июля по 8 августа сейчас проходит Олимпиада. Она должна была состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год.
«Эта олимпиада не похожа на все предыдущие. Российские спортсмены будут выступать в сложных условиях, у зрителей нет физической возможности поддержать нашу сборную на трибунах спортивных сооружений. Поэтому наша спортивная молодежная организация не осталась в стороне», — рассказала Исинбаева, которая является членом МОК и председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Для поддержки российских олимпийцев на Играх в Токио запущен флешмоб «10 песен чемпионов». К нему может присоединиться любой желающий.
Для этого надо исполнить одну из десяти песен, отобранных по результатам опроса среди спортсменов, и выложить ролик в соцсети с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ.
Как отмечают организаторы, песни были выбраны по итогам опроса, организованного среди спортсменов-членов сборной команды России, который был проведен с помощью Минспорта.
Песни-участники флешмоба:
«Герои спорта» (Муслим Магомаев)
«Команда молодости нашей» (исполнялась разными артистами)
«Сансара» (Баста)
«Есть только миг» (Олег Анофриев)
«Группа крови» («Кино»)
«Все зависит от нас» (Елка)
«Нас бьют — мы летаем» (Алла Пугачева)
«Падали, но поднимались» (Алексей Хворостян)
«Нас не догонят» (группа «ТАТУ»).