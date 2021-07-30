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Жуткое ДТП под Тулой: тело водителя улетело на 100 метров от машины

Жуткое ДТП под Тулой: тело водителя улетело на 100 метров от машины

Авария произошла неподалеку от д. Першино на автодороге «Золотое кольцо».

Как сообщает корреспондент Myslo, в пятницу, 30 июля, примерно в 15.40 на 71-м километре дороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань («Золотое кольцо»), рядом с д. Першино, произошла страшная автоавария. По предварительным данным, водитель Kia Sportage не справился с управлением и съехал в кювет.

Судя по всему, скорость автомобиля была значительной – иномарка несколько десятков метров кувыркалась по полю. Тело водителя было найдено примерно в 100 метрах дальше машины, мужчина лишился руки.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На момент публикации на месте трагедии работают следователи и инспекторы ГИБДД. Им предстоит установить все причины случившегося.

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Авария возле д. Першино, Фото: 1
Авария возле д. Першино, Фото: 2
Авария возле д. Першино, Фото: 3
Авария возле д. Першино, Фото: 4
Авария возле д. Першино, Фото: 5
Авария возле д. Першино, Фото: 6
Авария возле д. Першино, Фото: 7
Авария возле д. Першино, Фото: 8
Авария возле д. Першино, Фото: 9
Авария возле д. Першино, Фото: 10
Авария возле д. Першино, Фото: 11
Авария возле д. Першино, Фото: 12
Авария возле д. Першино, Фото: 13
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:42 +5
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