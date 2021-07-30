Приставы арестовали Nissan жителя Богородицка, накопившего более 30 штрафов

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 40-летнего местного жителя задолженностей по штрафам ГИБДД на сумму более 70 тысяч рублей.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако никаких мер к решению вопроса не принял. Приставы выяснили, что на его имя зарегистрирован автомобиль Nissan Almera. Был составлен акт ареста иномарки. Не желая расставаться с машиной, должник полностью выплатил всю сумму.