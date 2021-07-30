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В Советске загорелся заброшенный хлебный склад: видео

В Советске загорелся заброшенный хлебный склад: видео

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Вечером 30 июля на ул. Октябрьской в городе Советске Щекинского района загорелся бывший хлебный склад. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
«Это заброшенное здание. Там почти каждый день гуляли дети», — отметил автор видео.
 
По предварительным данным, общая площадь здания несколько сотен квадратных метров. Горят кровля и внутренние помещения. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:48 +1
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