В Советске загорелся заброшенный хлебный склад: видео

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Вечером 30 июля на ул. Октябрьской в городе Советске Щекинского района загорелся бывший хлебный склад. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.

«Это заброшенное здание. Там почти каждый день гуляли дети», — отметил автор видео.

По предварительным данным, общая площадь здания несколько сотен квадратных метров. Горят кровля и внутренние помещения. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.