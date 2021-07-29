Гигантская белевская пастила занесена в Книгу рекордов России

Год назад по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина стартовала программа поддержки тульских предпринимателей «Сделано в Тульской области». К первому дню рождения проекта кондитеры фабрики «Белевская пастила» изготовили гигантскую пастилу, которая стала самой большой в России.

Фиксация рекорда состоялась 29 июля в Белеве на фабрике по изготовлению пастилы. На торжественном мероприятии присутствовала заместитель председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Елена Бушманова, представители ООО «Белевская пастила» – руководитель проекта Николай Северняк и директор фабрики Дмитрий Белоконь, а также глава администрации Белевского района Наталья Егорова. Зафиксировать и зарегистрировать рекорд прибыл главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко.

На изготовление гигантской пастилы потребовалось тонна яблок, более 20 литров яичного белка и 130 кг сахара. Работа заняла около двух недель, в изготовлении принимали участие двадцать мастеров. Изделие вышло в ширину и длину 193 см, в высоту — 20 см. Ожидалось, что весить она будет примерно 300 кг.

Для уточнения веса от пастилы был отрезан кусок 20*20*19 см, весы показали 4,1 кг. Соответственно, общий вес гигантской пастилы – 381 кг 800 г.

Станислав Коненко – Впервые в России фиксируется рекорд самой большой белевской пастилы. Сейчас мы на ваших глазах произвели замеры и фиксирование рекорда. Объявляю, что рекорд в 381 кг 800 г официально зарегистрирован, – сообщил Станислав Коненко.

Представителям фабрики Станислав Коненко вручил сертификат, подтверждающий рекорд.

Елена Бушманова – Программа «Сделано в Тульской области» стартовала год назад и изначально была рассчитала только на производителей пищевой продукции, но проект не стоит на месте, он развивается. За год он набрал популярность, и с этого года к программе уже присоединились и производители непродовольственных товаров. Сегодня в ней участвуют больше сотни компаний. Для них предусмотрены специальные меры поддержки: размещение на ярмарках и рынках, представление на выставках, в торговых сетях и на электронных площадках. Также имеются специальные льготные финансовые программы и маркетинговое сопровождение, – рассказала Елена Бушманова.

Она отметила, что участники проекта в прошлом году приняли участие в масштабных ярмарках, фестивале вкусов, также запущен уникальный проект «Рецепты, сделанные в Тульской области», в рамках которого лучшие повара региона делятся рецептами.

– Мы гордимся нашими умельцами и вместе идем дальше, – добавила Елена Бушманова.

В 2015 году ООО «Белевская пастила» уже становилось рекордсменом. Об этом напомнил Дмитрий Белоконь. Тогда в российском павильоне Всемирной выставки «ЭКСПО-2015» в Милане на торжественном открытии экспозиции Тульской области посетителям была предоставлена возможность попробовать традиционные тульские лакомства — тульский пряник, белевскую пастилу, квас, а также стать свидетелями регистрации российского рекорда по изготовлению самой большой пастилы. Она состоялась в присутствии представителей Российского комитета по регистрации рекордов планеты. Шесть лет назад вес продукта-рекордсмена составил 73 кг, ширина — 66 см, длина — 65 см, высота — 23 см. Информация о достижении была занесена в Единый международный реестр Российского комитета по регистрации рекордов планеты.

Николай Северняк – Мы могли бы и в тонну сделать пастилу, но сейчас не сезон для яблок. Мы пастилу делаем только из яблок зеленых сортов, предпочтительно антоновские, потому что в них больше всего пектина и желирующие свойства проявляются лучше, – добавил Николай Северняк. – Мы в этом году запустили площадку в 4000 кв. м, но этого недостаточно, чтобы выполнить все обязательства по поставке пастилы в Китай. Мы будем расширяться и открывать еще 10 000 кв. м производственных площадей. Это позволит ежегодно поставлять в Китай 1,6 тыс. тонн в течение четырех лет.

Завершилась торжественная церемония дегустацией огромной пастилы.