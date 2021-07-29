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В Тульской области группа инсценировщиков ДТП обманула страховую компанию на 2 млн рублей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области группа инсценировщиков ДТП обманула страховую компанию на 2 млн рублей

В прокуратуре города Щекино Тульской области утвердили обвинительное заключение в отношении трех участников организованной группы.

Местные жители в возрасте 27, 29 и 38 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в период с августа 2017 года по май 2018 года, действуя в составе организованной группы, они инсценировали на территории Тульской области дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, на кузовах которых уже имелись повреждения. После оформления происшествий они обращались в страховую компанию за получением страховых выплат. В результате указанных действий страховой организации был причинен ущерб в размере более 2,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

 

Напомним, год назад в Туле вынесли приговор аналогичной группе мошенников. В ее составе были бывшие сотрудники ГИБДД. Читайте подробности в материале Myslo

Все девять злоумышленников получили от 3 до 8 лет колонии общего режима. Кроме того, каждый должен выплатить штраф, суммы тоже разнятся – от 100 до 800 тысяч рублей

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +3
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