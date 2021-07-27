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Проспект Ленина замер в пробке из-за мелкого ДТП
Фото: Mzed220

Проспект Ленина замер в пробке из-за мелкого ДТП

Движение в сторону Щекинского шоссе затруднено.

На Зеленстрое, в районе дома № 112 по проспекту Ленина произошло незначительное ДТП – столкнулись автобус и легковушка. Добавляет хлопот участникам дорожного движения ещё одна машина, сломавшаяся рядом с Южным рынком.

Как сообщает наш читатель Mzed220, из-за этих двух инцидентов движение по проспекту Ленина в сторону Щекинского шоссе затруднено, образовалась внушительная пробка.

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