Проспект Ленина замер в пробке из-за мелкого ДТП

Фото: Mzed220

На Зеленстрое, в районе дома № 112 по проспекту Ленина произошло незначительное ДТП – столкнулись автобус и легковушка. Добавляет хлопот участникам дорожного движения ещё одна машина, сломавшаяся рядом с Южным рынком.

Как сообщает наш читатель Mzed220, из-за этих двух инцидентов движение по проспекту Ленина в сторону Щекинского шоссе затруднено, образовалась внушительная пробка.