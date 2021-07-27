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В зареченском «Магните» обманывали покупателей
Правонарушение было выявлено сотрудниками полиции.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрели материалы, поступившие из отдела полиции «Зареченский». Правоохранители выяснили, что в магазине «Магнит» на ул. Арсенальной обманывали покупателей.
В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ. За обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара АО «Тандер» грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
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