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В зареченском «Магните» обманывали покупателей
Фото: 2gis.ru

В зареченском «Магните» обманывали покупателей

Правонарушение было выявлено сотрудниками полиции.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрели материалы, поступившие из отдела полиции «Зареченский». Правоохранители выяснили, что в магазине «Магнит» на ул. Арсенальной обманывали покупателей.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ. За обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара АО «Тандер» грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

 

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Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областимагазин Магнитобман потребителейадминистративное правонарушение
Место
Тулаулица Арсенальная
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