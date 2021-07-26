За неделю в Тульской области умерли 55 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 43 лет до 91 года.

По данным регионального оперативного штаба, с 20 по 26 июля в Тульской области зарегистрировано 1030 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. Всего с начала пандемии зафиксировано 46 698 заболевших.

416 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 40 815 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 55 пациентов в возрасте от 43 лет до 91 года. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2402 человека.