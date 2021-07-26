Президент РФ отметил заслуги туляков

Глава государства отметил заслуги главного дирижера Тульского государственного хора Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского Георгия Степановича Августиновича.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность знаком отличия «За благодеяние» награжден председатель совета директоров акционерного общества «Полипласт» Ильсур Зинурович Шамсутдинов.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.