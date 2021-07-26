Президент РФ отметил заслуги туляков
Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Глава государства отметил заслуги главного дирижера Тульского государственного хора Тульской областной филармонии им.
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность знаком отличия «За благодеяние» награжден председатель совета директоров акционерного общества «Полипласт» Ильсур Зинурович Шамсутдинов.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.
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