Тульский теннисист Андрей Кузнецов выиграл первый титул за шесть лет

Фото из архива Myslo.

Теннисист Андрей Кузнецов стал победителем «Челленджера» в Нур-Султане. В финале спортсмен обыграл австралийца Джэйсона Каблера. В начале второго сета последний отказался продолжать игру из-за травмы. Встреча завершилась в пользу Кузнецова со счетом 6:3, 1:0. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Андрей Кузнецов — уроженец Тулы. Как сообщают спортивные СМИ, этот трофей для него стал первым с сентября 2015 года. Отметим, что с января 2018 года по август 2020-го теннисист не выступал из-за травмы тазобедренного сустава.