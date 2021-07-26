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В Туле снова предлагают переименовать улицу Металлистов
Фото из архива MySlo

В Туле снова предлагают переименовать улицу Металлистов

Предприниматель Андрей Колбасинов считает, что ей нужно вернуть историческое название – Пятницкая.

В городском кремле состоялось совещание по вопросу возвращения исторических названий улицам Тулы. Оно прошло под председательством министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

Предприниматель Андрей Колбасинов вновь предложил переименовать улицу Металлистов в Пятницкую. Туляк считает, что восстановление исторической топонимики имеет важно как для жителей города, так и для привлечения туристов.

– К сожалению, в истории был момент, когда огромное количество улиц были переименованы в угоду сиюминутным политическим интересам. К таким названиям относится и Металлистов, – сказал Андрей Колбасинов.

По мнению профессора кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого Елены Симоновой, такой «ребрендинг» Туле на пользу не пойдёт. Елена Викторовна отметила, что история названия улицы Металлистов началась ещё до советской власти, в начале 20 века. Название стало напоминанием о мастерах по металлу на тульской земле. Кроме того, текущее название улицы связано с расположенными рядом заводами и Музеем оружия, а в последние годы улица Металлистов превратилась в один из символов Тулы.

Напомним, разговоры о том, чтобы вернуть тульским улицам их прежние названия ведутся не первый год и являются предметом активного обсуждения среди экспертов.

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