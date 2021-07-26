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Как избежать бешенства: в Тульской области животные покусали 2250 человек

Как избежать бешенства: в Тульской области животные покусали 2250 человек

Опасное заболевание было выявлено у двух особей. Люди не пострадали.

В Тульской области случаи бешенства среди людей не регистрируются более 20 лет, а среди диких и домашних животных регистрируются ежегодно. За первую половину 2021 года в регионе зарегистрировано 2 случая бешенства среди животных. Одно из животных было домашним, одно – бродячим.

В лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укусов, нанесенных животными, за полгода обратилось 2250 человек.

Чтобы не заразиться бешенством, необходимо соблюдать следующие простые правила:

  • избегать контактов с дикими и бездомными домашними животными, не кормить их с рук, не гладить, разъяснять правила безопасности детям,
  • строго соблюдать правила содержания собак, кошек и других животных, ежегодно делать им прививки против бешенства,
  • проявлять настороженность при необычном поведении животного или беспричинной агрессии, сообщать об этом в ветеринарную службу,
  • при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкурку, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу,
  • по возможности, животное, покусавшее или оцарапавшее человека, необходимо изолировать и вызвать специалиста,
  • если вас укусили – немедленно обратитесь к врачу для принятия решения о проведении курса прививок против бешенства.

Для получения лечения после укуса животного необходимо как можно раньше обратиться в травмпункт ГУЗ «ТГКБ СМП им. Ваныкина» по адресу: ул. Первомайская, д. 13, корп. 1 (телефон: 71-49-49, доб. 318, 365) или в поликлинику по месту жительства.

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Место
Тульская область
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