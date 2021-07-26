В Туле из-за жары бесплатно раздают воду по следующим адресам:

ул. М. Горького, 14,

ул. Октябрьская, 9,

ул. Пузакова, 5,

пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5,

ул. Кутузова, 13,

ул. Вильямса, 32,

пересечение ул. Марата, 26 и ул. Плеханова,

ул. Металлургов, 43,

ул. Металлургов, 62,

ул. Фрунзе, 5,

ул. Кауля, 45,

ул. Н. Руднева, 62,

пр. Ленина, 28,

пересечение улиц Жаворонкова и Ф. Энгельса,

Красноармейский пр., 17,

ул. Октябрьская, 95,

Красноармейский пр., 48, корп. 2,

пересечение пр. Ленина и ул. Советской,

пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина,

ул. Советская, 2, возле ГКЗ.

Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.