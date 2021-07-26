В Туле из-за жары бесплатно раздают воду
Публикуем список адресов.
В Туле из-за жары бесплатно раздают воду по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Октябрьская, 9,
- ул. Пузакова, 5,
- пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5,
- ул. Кутузова, 13,
- ул. Вильямса, 32,
- пересечение ул. Марата, 26 и ул. Плеханова,
- ул. Металлургов, 43,
- ул. Металлургов, 62,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Кауля, 45,
- ул. Н. Руднева, 62,
- пр. Ленина, 28,
- пересечение улиц Жаворонкова и Ф. Энгельса,
- Красноармейский пр., 17,
- ул. Октябрьская, 95,
- Красноармейский пр., 48, корп. 2,
- пересечение пр. Ленина и ул. Советской,
- пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина,
- ул. Советская, 2, возле ГКЗ.
Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.
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