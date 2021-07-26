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В Туле из-за жары бесплатно раздают воду

В Туле из-за жары бесплатно раздают воду

Публикуем список адресов.

В Туле из-за жары бесплатно раздают воду по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 14,
  • ул. Октябрьская, 9,
  • ул. Пузакова, 5,
  • пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5,
  • ул. Кутузова, 13,
  • ул. Вильямса, 32,
  • пересечение ул. Марата, 26 и ул. Плеханова,
  • ул. Металлургов, 43,
  • ул. Металлургов, 62,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Кауля, 45,
  • ул. Н. Руднева, 62,
  • пр. Ленина, 28,
  • пересечение улиц Жаворонкова и Ф. Энгельса,
  • Красноармейский пр., 17,
  • ул. Октябрьская, 95,
  • Красноармейский пр., 48, корп. 2,
  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской,
  • пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина,
  • ул. Советская, 2, возле ГКЗ.

Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:45 +1
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