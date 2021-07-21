Тулякам запретили ездить в лес

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С 22 июля в регионе вводится особый противопожарный режим.

Для предотвращения природных и техногенных пожаров на территории Тульской области с 22 июля объявлен особый противопожарный режим. На время его действия будут введены следующие ограничения:

Запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме машин пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных служб. Запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: во время действия особого противопожарного режима штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности будут увеличены вдвое.