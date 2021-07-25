В Туле на ул. Вильямса владельцы двух домов незаконно заняли более 400 кв. м земли

Фото: https://mizo.tularegion.ru.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области провело рейды в рамках муниципального земельного контроля по улице Вильямса в Туле.

В действиях владельцев двух земельных участков специалисты выявили признаки правонарушения по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

- В результате произведенных измерений установлено, что за границами двух частных домовладений, предоставленных гражданам, размещены ограждения, объекты хозяйственно-бытового назначения с суммарной площадью занятия 421 кв. м, — сообщается на сайте МИЗО.

Материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области. Хозяевам домов грозит административный штраф в размере от 5 тыс. руб.

Также МИЗО направит иски в суд об освобождении незаконно занимаемых земельных участков.