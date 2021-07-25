новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Вильямса владельцы двух домов незаконно заняли более 400 кв. м земли
Фото: https://mizo.tularegion.ru.

В Туле на ул. Вильямса владельцы двух домов незаконно заняли более 400 кв. м земли

К таким выводам пришли специалисты МИЗО.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области провело рейды в рамках муниципального земельного контроля по улице Вильямса в Туле.

В действиях владельцев двух земельных участков специалисты выявили признаки правонарушения по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

- В результате произведенных измерений установлено, что за границами двух частных домовладений, предоставленных гражданам, размещены ограждения, объекты хозяйственно-бытового назначения с суммарной площадью занятия 421 кв. м, — сообщается на сайте МИЗО.

Материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области. Хозяевам домов грозит административный штраф в размере от 5 тыс. руб.

Также МИЗО направит иски в суд об освобождении незаконно занимаемых земельных участков.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:48 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
захват землиМИЗО
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спортсмены на Олимпиаде в Токио: за кого болеть?
Тульские спортсмены на Олимпиаде в Токио: за кого болеть?
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.