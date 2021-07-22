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Исполнять обязанности главврача Алексинской районной больницы будет Сергей Зверев

Исполнять обязанности главврача Алексинской районной больницы будет Сергей Зверев

Ранее он возглавлял инфекционный госпиталь, работающий на базе учреждения.

Исполняющим обязанности главного врача Алексинской районной больницы назначен Сергей Зверев. Он приступил к исполнению служебных обязанностей на новой должности 22 июля.

Сергей Зверев окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова и ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия». Прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работал в Москве и Алексине травматологом-ортопедом и заведующим отделением. Руководил инфекционным госпиталем на базе Алексинской районной больницы.

О причинах смены руководителя не сообщается. Предыдущий главврач Дмитрий Квасов запомнился неоднозначной историей – в апреле прошлого года он на Volkswagen Touareg врезался в опору ЛЭП. В ДТП пострадала его пассажирка.

Очевидцы сообщали, что главврач в момент аварии был пьян, но официальные источники не подтвердили эту информацию, а сам Квасов объяснил подобные слухи  «травлей», спровоцированной сотрудниками, которых раздражает непримиримая антикоррупционная позиция руководителя.

 

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