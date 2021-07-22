Исполнять обязанности главврача Алексинской районной больницы будет Сергей Зверев

Ранее он возглавлял инфекционный госпиталь, работающий на базе учреждения.

Исполняющим обязанности главного врача Алексинской районной больницы назначен Сергей Зверев. Он приступил к исполнению служебных обязанностей на новой должности 22 июля.

Сергей Зверев окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова и ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия». Прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работал в Москве и Алексине травматологом-ортопедом и заведующим отделением. Руководил инфекционным госпиталем на базе Алексинской районной больницы.

О причинах смены руководителя не сообщается. Предыдущий главврач Дмитрий Квасов запомнился неоднозначной историей – в апреле прошлого года он на Volkswagen Touareg врезался в опору ЛЭП. В ДТП пострадала его пассажирка.

Очевидцы сообщали, что главврач в момент аварии был пьян, но официальные источники не подтвердили эту информацию, а сам Квасов объяснил подобные слухи «травлей», спровоцированной сотрудниками, которых раздражает непримиримая антикоррупционная позиция руководителя.