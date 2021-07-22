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В Туле второй день ищут пропавшего пенсионера

В Туле второй день ищут пропавшего пенсионера

Анатолий Цырков не вернулся домой 20 июля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 65-летнего Анатолия Цыркова, который 20 июля ушел из дома в областной столице и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, с сединой, глаза карие. Одежда: светлая рубашка с короткими рукавами в крупную клетку, синие джинсы, ботинки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи! Видели его? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 746-48-73 или 112.

 

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