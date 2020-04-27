В Алексине руководитель местной больницы попал в ДТП: пострадала женщина

Фото: vk.com/alexin_gossip

Сегодня в сети появилась информация о том, что исполняющий обязанности главного врача ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. профессора В.Ф.Снегирева» 21 апреля попал в ДТП. Из публикации следует, что в момент аварии Дмитрий Квасов был пьян, пытается замять эту ситуацию и освидетельствование на опьянение проводилось по месту его работы. Кроме того, было сказано, что пострадавшая пассажирка находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

Корреспондент Myslo пообщался с фигурантом этой истории. По словам Дмитрия Квасова, ДТП произошло около 5 часов утра, а причиной аварии стало то, что он потерял контроль над управлением из-за мокрой дороги. Сесть за руль пришлось из-за женщины, у которой были боли в животе. Пострадавшая уже давно дома и скоро сможет приступить к работе.

Дмитрий Квасов. - В принципе, в Алексине против меня сейчас идет, скажем так, травля, потому, что я борюсь здесь с коррупцией. И сотрудники, которые, скажем так, недовольны моей работой, грязь на меня постоянно выливают. <…> ДТП — да, было, а все остальное — это грязь льют. Все, что было сделано, было в рамках законодательства — у меня взяли все пробы.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия. По имеющейся информации, автомобиль двигался со стороны ул. Юности в направлении ул. Радбужской.

«Мужчина 1984 г. р., управляя автомобилем Volkswagen Touareg в районе дома № 15 по ул. Санаторной не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — опору ЛЭП. В результате ДТП пострадала женщина 1990 г. р.», — сообщили корреспонденту Myslo.