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Где в Туле отключат электричество 23 июля

Где в Туле отключат электричество 23 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

Плановые отключения пройдут по следующим адресам:

  • Калужское шоссе, 7, 11, 13, 15,
  • ул. Лобачевского, 82-а, 62-б,
  • ул. Ушинского, 35-48, 4,
  • ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б,
  • ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10-17,
  • ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а,
  • пр-д Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.),
  • пер. Врубовой 1-41-а, 2-48,
  • пер. О.Кошевого 1-13, 2-18,
  • ул. О. Кошевого 1-17, 2-14,
  • ул. Горняцкая 1-15, 2-10,
  • пер. Агеева 1-10,
  • 25-й пр-з, 10, 12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • ул. Штыковая, 41,
  • п. Косая Гора: ул. Гагарина, 8, 10,
  • ул. Дронова, 1, 3, 5,
  • ул. Генерала Горшкова, 20,
  • ул. Штыковая, 41.
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