«Из чего делали заплатки на Рязанке?»: в Туле улица пошла волнами

На ул. Рязанской ямочный ремонт делали всего несколько месяцев назад. И стало еще хуже, чем было с ямами.

Улица Рязанская от пересечения с Городским переулком до самого Калужского шоссе представляет собой одну сплошную неровность. Ям там нет. Вернее, они были, но их залепили каким-то составом черного цвета (назвать это асфальтом трудно). За последние недели заплатки вспучились и пошли волнами. — Очень хочется осветить проблему дорожного покрытия на Калужском шоссе вдоль рынка «Привозъ» в сторону «Метро», — пишет наша читательница Юлия А. — Всё полотно выдавлено до такой степени, что создаются аварийные ситуации на дороге. Автомобили цепляются дном о бугры, которые идут буквально друг за другом.

Юлия написала такое же обращение в соцсети «ВКонтакте». Ей с официального аккаунта администрации города Тулы ответили следующее:

«Здравствуйте. С целью поддержания эксплуатационных характеристик на автомобильных дорогах в г. Туле на постоянной основе проводятся работы по ямочному ремонту дорожного покрытия, в том числе и на данном участке. Работы по ямочному ремонту участка дороги по Калужскому шоссе включены в план работ по ямочному ремонту на текущий год».

— Но ведь дорогу в этом участке ремонтировали несколько месяцев назад, — возмущается Юлия, — и сейчас там не ямы, а «выдавленное полотно» большой высоты. Ездить там, не повредив автомобиль, практически невозможно.

Полностью согласны с Юлией! Корреспонденты Myslo отправились на Рязанку и к «Привозу» и сделали фоторепортаж.

Только не надо объяснять, что это из-за жары: дороги не должны так легко плавиться под солнцем. Предлагаем администрации Тулы проверить качество материалов и работ, выполненных известным им подрядчиком по ямочному ремонту улицы Рязанской и Калужского шоссе, и узнать, из чего же сделаны эти заплатки.

Действительно, из чего же? Посмотрим видео (со звуком):