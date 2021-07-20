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Нейрохирург расскажет тулякам, как сохранить здоровье мозга

Нейрохирург расскажет тулякам, как сохранить здоровье мозга

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится 22 июля.

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» в четверг, 22 июля, пройдет прямая трансляция из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей региона будет отвечать заведующий отделением нейрохирургии Тульской областной клинической больницы Андрей Самошенков.

Начало – в 12.00. Вопросы можно задать в комментариях к этому посту или во время трансляции.

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