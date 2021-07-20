В Сочи прошли первые сборы по шахматам

Подошли к концу первые сборы Тульской шахматной гостиной, которые проходили с 8 по 17 июля в «Сочи Парк Отеле».

Всего в сборах приняли участие 18 детей. Часть детей — это ученики шахматной гостиной либо те, кто, увидев информацию о сборах, решил к ним присоединиться, а часть детей приняли участие в сборах благодаря турниру «Восхождение», который проводится для воспитанников детских домов и домов-интернатов. Победители и призеры этого турнира в 2020 году получили право принять участие в сборах за счет средств благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации шахмат России.

Кроме великолепной погоды и теплого моря у детей каждый день были занятия шахматами с тренерами Тульской шахматной гостиной, а также несколько раз к ним приезжал главный тренер юношеской сборной России, международный гроссмейстер Михаил Кобалия. Он провел с детьми сеанс одновременной игры, в котором выиграл все свои партии, а также открытый урок, где рассматривал с юными шахматистами партии проходящего в эти же дни Кубка мира по шахматам. Собственно, именно Кубок мира и был одной из основной причин проведения первых в истории гостиной сборов в Сочи в эти даты.

Участники сборов получили уникальную возможность встретиться со своими кумирами, сфотографироваться с ними и взять автограф. Кульминацией стала встреча с сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном. Также все дети получили подарки от Международной шахматной федерации (FIDE), которые вручил исполнительный директор FIDE, международный гроссмейстер Виорел Бологан.

В дальнейшем подобные сборы планируется проводить не только на море и во время крупных турниров, но и на территории Тульской области для развития детских шахмат в регионе.

Сегодня отмечается Международный день шахмат. Тульская шахматная гостиная поздравляет всех любителей шахмат с праздником!