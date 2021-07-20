В Ясногорске снимают фэнтези о Великой Отечественной войне

Фото: yasgazeta.ru.

Картина под названием «Черная пудра» объединила современность с событиями 80-летней давности.

На территории ясногорского хлебоприемного предприятия прошли съемки фантастического фильма режиссера Владимира Бухарова «Черная пудра». Об этом пишет местная газета «Ясногорье».

Главный герой картины – еврей-иллюзионист, а сюжет построен на мистике – годы Великой Отечественной войны переплетаются с современностью.

В тридцатиградусную жару актеры снимались в шерстяных гимнастерках, кирзовых сапогах и касках. Съемки проходили на протяжении шести часов.

Съемочную площадку ясногорцы предоставили столичным кинематографистам бесплатно. Некоторые сцены были отсняты в местном Центре культуры и досуга.

Пользователи соцсетей не удержались от иронии – в комментариях они отметили, что киношникам «даже декорации не нужны, состояние, как после войны».