новости
новости
Регистрация
В Ясногорске снимают фэнтези о Великой Отечественной войне
Фото: yasgazeta.ru.

В Ясногорске снимают фэнтези о Великой Отечественной войне

Картина под названием «Черная пудра» объединила современность с событиями 80-летней давности.

На территории ясногорского хлебоприемного предприятия прошли съемки фантастического фильма режиссера Владимира Бухарова «Черная пудра». Об этом пишет местная газета «Ясногорье».

Главный герой картины – еврей-иллюзионист, а сюжет построен на мистике – годы Великой Отечественной войны переплетаются с современностью.

В тридцатиградусную жару актеры снимались в шерстяных гимнастерках, кирзовых сапогах и касках. Съемки проходили на протяжении шести часов.

Съемочную площадку ясногорцы предоставили столичным кинематографистам бесплатно. Некоторые сцены были отсняты в местном Центре культуры и досуга.

Пользователи соцсетей не удержались от иронии – в комментариях они отметили, что киношникам «даже декорации не нужны, состояние, как после войны».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:00 −5
Другие статьи по темам
Событие
киноснимается киносъёмки
Место
Ясногорск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как волейбольная «Тулица» готовится к новому сезону в Суперлиге: репортаж
Как волейбольная «Тулица» готовится к новому сезону в Суперлиге: репортаж
В Сочи прошли первые сборы по шахматам
В Сочи прошли первые сборы по шахматам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.