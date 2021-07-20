От 56 до 500 тысяч в месяц: найдены самые дорогие вакансии в Туле в июле

Первое место в рейтинге заняла вакансия начальника отдела продаж. Успешный кандидат, претендующий на должность начальника отдела продаж в компании, которая оказывает комплекс услуг по строительству объектов «под ключ», сможет зарабатывать до 500 000 рублей в месяц. Об этом рассказали в HeadHunter.

На сегодняшний день в Тульской области открыто свыше 1200 вакансий с заработной платой от 85 000 рублей. 20 вакансий из них с заработной платой до 250 000 рублей. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей строительства и недвижимости, информационных технологий и розничной торговли.

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Тульской области