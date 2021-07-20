От 56 до 500 тысяч в месяц: найдены самые дорогие вакансии в Туле в июле
Аналитики hh.ru выяснили, какие июльские вакансии в Тульской области предлагают самую высокую заработную плату.
Первое место в рейтинге заняла вакансия начальника отдела продаж. Успешный кандидат, претендующий на должность начальника отдела продаж в компании, которая оказывает комплекс услуг по строительству объектов «под ключ», сможет зарабатывать до 500 000 рублей в месяц. Об этом рассказали в HeadHunter.
На сегодняшний день в Тульской области открыто свыше 1200 вакансий с заработной платой от 85 000 рублей. 20 вакансий из них с заработной платой до 250 000 рублей. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей строительства и недвижимости, информационных технологий и розничной торговли.
Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Тульской области
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Вакансия
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Предлагаемая заработная плата
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Ссылка
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Начальник отдела продаж
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от 56 700 до 500 000 руб. до вычета налогов
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Генеральный директор
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от 200 000 до 350 000 руб. на руки
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Менеджер по продажам (без поиска)
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от 300 000 руб. на руки
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Руководитель планово-экономического отдела
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от 200 000 до 250 000 руб. до вычета налогов
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Директор по рознице
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до 250 000 руб. до вычета налогов
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Middle/Senior Front-end Developer (JavaScript/TypeScript, React)
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до 250 000 руб. до вычета налогов
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Исполнительный директор
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до 250 000 руб. на руки
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Главный инженер (Химическое производство)
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от 100 000 до 250 000 руб. до вычета налогов
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Java-разработчик
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от 60 000 до 250 000 руб. до вычета налогов
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Региональный менеджер по продажам
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от 40 000 до 250 000 руб. до вычета налогов