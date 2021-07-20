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От 56 до 500 тысяч в месяц: найдены самые дорогие вакансии в Туле в июле

От 56 до 500 тысяч в месяц: найдены самые дорогие вакансии в Туле в июле

Аналитики hh.ru выяснили, какие июльские вакансии в Тульской области предлагают самую высокую заработную плату.

Первое место в рейтинге заняла вакансия начальника отдела продаж. Успешный кандидат, претендующий на должность начальника отдела продаж в компании, которая оказывает комплекс услуг по строительству объектов «под ключ», сможет зарабатывать до 500 000 рублей в месяц. Об этом рассказали в HeadHunter.

На сегодняшний день в Тульской области открыто свыше 1200 вакансий с заработной платой от 85 000 рублей. 20 вакансий из них с заработной платой до 250 000 рублей. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей строительства и недвижимости, информационных технологий и розничной торговли.

 

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Тульской области

Вакансия

Предлагаемая заработная плата

Ссылка

Начальник отдела продаж

от 56 700 до 500 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/46183190

Генеральный директор

от 200 000 до 350 000 руб. на руки

https://tula.hh.ru/vacancy/45318428

Менеджер по продажам (без поиска)

от 300 000 руб. на руки

https://tula.hh.ru/vacancy/36599227

Руководитель планово-экономического отдела

от 200 000 до 250 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/45929918

Директор по рознице

до 250 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/42811124

Middle/Senior Front-end Developer (JavaScript/TypeScript, React)

до 250 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/44749765

Исполнительный директор

до 250 000 руб. на руки

https://tula.hh.ru/vacancy/45695831

Главный инженер (Химическое производство)

от 100 000 до 250 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/45939658

Java-разработчик

от 60 000 до 250 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/45974385

Региональный менеджер по продажам

от 40 000 до 250 000 руб. до вычета налогов

https://tula.hh.ru/vacancy/46001212

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:59 −6
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